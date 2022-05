Visite d'Etat: Le couple grand-ducal a atterri à Lisbonne

Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse se sont envolés mardi après-midi pour une visite d'Etat au Portugal.

C'est un Grand-Duc et une Grande-Duchesse tout sourire qui sont descendus de l'avion mardi après-midi, sous le soleil de Lisbonne. Le couple grand-ducal est arrivé au Portugal pour une visite d'État, prévue mercredi et jeudi, après un vol sans histoire, au-dessus de rares nuages. Du premier rang de l'avion spécial, Henri et Maria Teresa ont directement foulé le tapis rouge déroulé sur le tarmac, où ils ont été accueillis par les officiels portugais.