Le couple grand-ducal aux premières loges pour le couronnement

Un événement mondial et un moment fort pour le Royaume-Uni. Le couple grand-ducal participera samedi matin, en grande tenue, à la cérémonie du couronnement de Charles III à l’abbaye de Westminster. Selon la Maison du Grand-Duc, Henri et Maria Teresa partiront ce vendredi matin pour Londres et rentreront samedi après-midi. Ils participeront vendredi à la réception donnée par le roi Charles et Camilla au palais de Buckingham.