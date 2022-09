: Le couple grand-ducal en famille au Parc merveilleux

Comme tous les grands-parents du monde, le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa aiment faire découvrir le monde à leurs petits enfants. Si les deux plus grands (les princes Gabriel et Noah, 16 et 15 ans) sont sans doute moins sensibles aux curiosités du Parc merveilleux, les trois petits derniers étaient visiblement émerveillés de voir les animaux lors de leur récente visite du parc de Bettembourg.