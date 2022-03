Visite d'Etat en France – Le couple grand-ducal reçu à Toulouse pour finir

Visite d'État en France : Le couple grand-ducal reçu à Toulouse pour finir

TOULOUSE/LUXEMBOURG - Pour leur troisième et dernière journée de visite officielle, le Grand-Duc Henri et son épouse font un saut dans le sud-ouest de la France.

Direction Toulouse, ce mercredi, pour le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria-Teresa qui vont achever dans le sud-ouest leur visite officielle en France, débutée lundi. Accompagné du ministre de l'Économie, Étienne Schneider, le couple grand-ducal est allé visiter le Centre national des études spatiales (CNES) et l’entreprise Airbus.

La délégation luxembourgeoise était ensuite reçue à l'hôtel de ville par le maire Jean-Luc Moudenc. L'occasion de saluer la fameuse place rose depuis le balcon du Capitole. La visite s'est poursuivie à la préfecture de la région Occitanie pour un déjeuner officiel avant de visiter le Quai des saveurs, un espace culturel dédié à la diffusion et au partage de la culture scientifique, technique et industrielle, à l’innovation et au numérique.