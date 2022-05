Visite d'Etat: Le couple grand-ducal s'est baladé dans le vieux Lisbonne

Henri et Maria Teresa se sont laissés guider au Mirador.

Au milieu d'une visite très formelle, faite de cérémonies pour les uns et de réunions de travail pour les autres, la délégation luxembourgeoise en visite d'État au Portugal a eu droit mercredi après-midi à une brève parenthèse touristique. Le Grand-Duc Henri, la Grande-Duchesse Maria Teresa, ainsi que les ministres Jean Asselborn et Corinne Cahen, se sont rendus dans la vieille ville de Lisbonne.

Ils ont utilisé le célèbre tramway jaune, qui monte sur la colline de la capitale portugaise. Du Mirador, ils ont bénéficié d'une vue splendide sur Lisbonne. Un parcours incontournable pour les touristes de passage. Et de quoi réaliser de belles photos.

Le tourisme n'est évidemment pas le but premier de la visite d'État, qui se poursuivra jeudi. Le souverain et les ministres participeront à diverses événements, notamment des passages par l'Assemblée parlementaires et par un forum économique.