Décès d’Elizabeth II: Le couple grand-ducal se rendra aux funérailles

Henri et Maria Teresa connaissaient la reine.

Le Luxembourg sera représenté par sa famille grand-ducale lors des funérailles de la reine Elizabeth II, prévues le lundi 19 septembre. Ce seront le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria Teresa qui feront le déplacement, a indiqué lundi la Cour grand-ducale à L’essentiel. Le reste de la famille n’a pas prévu de faire le déplacement.

Le couple grand-ducal «connaissait bien» la reine défunte, assure un porte-parole de la Cour. Ils s’étaient rencontrés «à plusieurs reprises lors des anniversaires, notamment les 60e et 70e anniversaires du règne». «Les familles sont très liées, car le Grand-Duc Jean, père d’Henri, était très ami avec le prince Philip», le mari d’Elizabeth, décédé l’an dernier à 99 ans . Tous deux «étaient nés la même année», en 1921, fait remarquer le porte-parole.

Le gouvernement pas prévu pour l'instant

Le Grand-Duc Henri «connaît déjà» le nouveau monarque, avec lequel il partage «beaucoup de points communs». Les deux hommes sont âgés de 67 et 73 ans. D’après la Cour, le souverain luxembourgeois «est certain que Charles III fera un très bon roi». En l’honneur de la reine, les drapeaux ont été mis en berne au château de Colmar-Berg et au Palais grand-ducal pendant trois jours.