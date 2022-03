Rumeurs de séparation : Le couple Pitt-Jolie obtient des réparations

Brad Pitt et Angelina Jolie ont accepté une somme confidentielle moyennant l'abandon des poursuites judiciaires contre le tabloïd News of the World qui avait annoncé leur séparation imminente.

L'hebdomadaire dominical britannique se présentant volontiers comme le spécialiste des "révélations" sur la vie privée des stars, avait affirmé en janvier que les deux acteurs américains, qui vivent ensemble sans être mariés, avaient rendu visite en décembre à un avocat pour conclure un accord sur le partage de leur patrimoine et la garde de leurs enfants. L'histoire du News of the World avait immédiatement été relayée dans la presse mondiale et sur Internet.

Aux termes de l'accord rendu public jeudi, le tabloïd, qui appartient à News Corporation, le groupe du magnat australien Rupert Murdoch, a convenu de publier ses excuses et de verser des réparations financières au couple Pitt-Jolie, a expliqué leur conseil londonien, Keith Schilling. Me Schilling a précisé que les avocats américains des acteurs avaient vainement demandé au journal de revenir spontanément sur les allégations contenues dans l'article et de publier un rectificatif.

"Le couple a estimé qu'il n'avait pas d'autre choix que d'engager des poursuites (...). Cette victoire marque la fin de la procédure lancée par Brad et Angelina", a déclaré l'avocat à l'issue de l'audience devant la Haute cour de Londres. Brad Pitt et Angelina Jolie reverseront la totalité de la somme à des associations caritatives, a-t-il précisé.