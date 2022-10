Cuba : Le courant revient à La Havane après deux nuits de manifestations

Le courant était rétabli samedi dans plus de 94% des foyers de La Havane, a annoncé la compagnie publique d’électricité cubaine, au lendemain de nouvelles manifestations dans la capitale contre l’absence de lumière et une nouvelle interruption générale d’internet. «À La Havane, qui compte un total de 854’074 usagers, 46’719 d’entre eux sont toujours privés d’électricité et 807’360 sont à nouveau reliés au réseau, soit un rétablissement de 94.53%» a indiqué Electrica de La Havane, filiale de la compagnie nationale Union Electrica (UNE). Après deux jours de manifestations localisées dans plusieurs quartiers de La Havane (2,1 millions d’habitants), des rassemblements ont eu lieu à nouveau samedi.