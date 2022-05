Vente aux enchères : Le cousin du Grand-Duc vide sa cave pour la bonne cause

LUXEMBOURG/NEW YORK – Le prince Robert de Luxembourg a décidé de vendre plus de 4 200 bouteilles exceptionnelles pour la fondation qui aide son fils, atteint d'une maladie rare.

Julie et Robert de Luxembourg se battent pour leur fils, Frederik (au centre), touché par une maladie qui s'attaque aux cellules. Instagram

C'est un événement assez exceptionnel qui se profile le 21 mai prochain à New York: le prince Robert de Luxembourg, associé aux plus grands domaines français, va vendre des milliers de bouteilles rares dans une vaste vente aux enchères organisée par Sotheby's.

Fils du prince Charles, petit-frère du Grand-Duc Jean, Robert de Luxembourg est propriétaire du cru classé Château de Haut-Brion via sa mère, Joan Douglas Dillon, petite-fille d'un banquier américain qui a acheté le domaine bordelais en 1935. S'il décide aujourd'hui de vendre une partie de sa cave, c'est avant tout pour la bonne cause: les fruits de cette vente seront reversés à la fondation PolG qui vise à faire avancer la recherche concernant les maladies mitochondriales et notamment celles en relation avec le gêne POLG. Des maladies rares qui créent un dysfonctionnement des cellules.

«Nous nous sommes sentis totalement démunis»

Une problématique à laquelle il est directement confronté puisque son plus jeune fils, Frederik de Nassau, 20 ans, est atteint de cette maladie. «Quand en juillet 2016, nous avons ma femme et moi reçu le diagnostic de la maladie de Frederik, nous avons été dévastés», écrit le prince dans une lettre publiée par Sotheby's. «Choqués, effrayés et désespérés, comme tant de familles à travers le monde qui sont soudainement confrontées à la prise en charge d'un enfant malade ou d'un être cher (...) Nous nous sommes sentis totalement démunis».

Un fois le choc passé et grâce à son épouse «dotée d'un dynamisme naturel et d'une énergie abondante», mari et femme remuent ciel et terre pour comprendre cette maladie et trouver des experts. Pendant cinq ans, ils écoutent, participent à des séminaires, rencontrent des cliniciens, des chercheurs... Alors lorsque la santé de leur fils s'est stabilisée, ils ont décidé de fédérer toutes ces énergies dans une fondation.

Et pour la financer, le cousin du Grand-Duc a eu l'idée de vider sa cave, «après bien sûr en avoir parlé avec sa femme et ses enfants (il a un autre fils, Alexandre, né en 1997 et une fille, Charlotte, née en 1995, ndlr)». «Ils n'ont pas hésité une seconde!». Les experts de Sotheby's sont ainsi venus visiter les caves pour préparer les lots à mettre aux enchères.

«Cerise sur le gâteau», indique Robert de Luxembourg, la Primum Familiae Vini - qui regroupe les douze vignerons les plus prestigieux du monde (auquel appartient le Domaine Clarence Dillon) – a également décidé de faire don d'un certain nombre de bouteilles exceptionnelles. Tout comme d'autres amis du prince.

La vente proposera ainsi des bouteilles de Château Haut-Brion de 1906, 1918, 1919, ou encore des années 1920, 1930 et 1940. Les acheteurs découvriront également des bouteilles données par Pol Roger (Champagne) encore par les Châteaux Petrus, Latour Margaux et de Mouton Rotschild. 818 lots pour un montant estimé entre 2,5 et 3,5 millions de dollars par Sotheby's.

Un prince créatif Le prince Frederik de Nassau participe activement à la fondation: créatif, il a imaginé son logo et a dessiné une ligne de vêtements streetwear baptisée MITO, disponible ICI.