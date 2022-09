Environnement: Le coût du bitcoin est comparable… à la viande de boeuf

Environnement : Le coût du bitcoin est comparable… à la viande de bœuf

Un bitcoin produit plus de 11 000 dollars de dommages climatiques, selon une étude. C’est beaucoup plus que l’extraction de l’or et équivaut à la production de la viande bovine.

L’énergie consommée entre 2016 et 2021 pour produire des bitcoins, la plus importante des cryptomonnaies, a eu un impact social et environnemental comparable à celui de la production de viande bovine et neuf fois plus élevé que l’extraction de l’or, un concurrent non virtuel, selon une étude publiée jeudi. L’article, publié dans la revue «Scientific Reports» du groupe Nature, s’appuie sur le concept du «coût social du carbone», une méthode qui chiffre les effets négatifs (sanitaires, économiques et environnementaux) de l’émission dans l’atmosphère d’une tonne de CO2 ou d’équivalent.