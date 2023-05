Au Luxembourg: Le coût du travail augmente, mais…

•Les mesures liées au Covid ont faussé la donne, particulièrement dans l’hôtellerie-restauration.

Le coût horaire moyen d’un employé au Luxembourg s’est élevé à 50,7 euros en 2022. Dans sa dernière analyse, publiée mardi, le Statec confirme le grand écart entre les activités financières et d’assurance (88,3 euros du coût de l’heure) et l’hébergement et restauration (horeca, 30,3 euros).

L’institut de statistiques note qu’après avoir augmenté de 2,34 % en moyenne par an entre 2012 et 2016, le coût horaire moyen a progressé de 5,12 % par an entre 2016 et 2020. Une hausse «très importante» qui s’explique par la situation particulière engendrée par la pandémie de Covid et les mesures de confinement.

Deux indexations et hausse du salaire minimum

En 2020, la baisse du nombre d’heures effectivement travaillées ne s’est pas entièrement répercutée sur les salaires, les subventions étatiques venant compenser. Cela s’est surtout vérifié dans l’horeca avec 36 % d’heures travaillées en moins entre 2016 et 2020 contre -10 % en moyenne pour l’ensemble de l’économie, pour une hausse du coût horaire de 8,9 %. Une progression qui est retombée à 1,5 % entre 2020 et 2022 dans ce secteur, pendant que la moyenne globale s’élevait, «selon les dernières estimations», à 3,53 % pour l’ensemble de l’économie.