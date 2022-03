Au Luxembourg : Le coût d’un salarié atteint près de 36 euros l’heure

LUXEMBOURG - Le coût horaire d’un salarié est le quatrième plus élevé de l’Union européenne.

Le coût horaire le plus élevé se trouve dans les services (38,6 euros).

Le coût d’un salarié au Luxembourg atteignait 35,90 euros de l’heure en 2014, selon des chiffres Eurostat publiés hier. Ce coût horaire, qui comprend les salaires et les traitements dans les entreprises de dix salariés et plus, a été établi en prenant en compte l’ensemble des secteurs économiques, hors agriculture et administration publique.

Avec près de 36 euros de l’heure, le Grand-Duché est le quatrième pays où le coût de la main-d’œuvre est le plus élevé au sein de l’Union européenne, derrière le Danemark (40,3 euros), la Belgique (39,1 euros) et la Suède (37,4 euros). La moyenne du coût horaire dans l’UE s’établit à 24,6 euros. Sur dix ans, le coût horaire, qui inclut primes, épargne salariale, avantages en nature, etc., a évolué à la hausse de 5,6 euros et de +2,5 % entre 2013 et 2014.

La part des coûts non salariaux, comme les cotisations sociales à la charge des employeurs, représente 13,6 % du total. C’est bien moins que la part moyenne constatée dans l’UE (24,4 %). Dans le détail par secteurs d’activité, le coût horaire le plus élevé au Luxembourg se trouve dans les services, avec 38,6 euros. À l’autre extrémité, un employé dans la construction coûte en moyenne 24,8 euros l’heure. Derrière les services, viennent l’économie principalement non marchande (hors administration publique), avec 37,4 euros, puis l’économie marchande (35,7 euros) et l’industrie (32 euros).