Au Luxembourg : Le Covid a poursuivi sa décrue la semaine dernière

La quatrième dose largement distribuée

Le taux d'incidence connait lui aussi une très nette baisse, passant de 870 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours à 748 la semaine passée. Le taux d'incidence diminue quasiment toutes les tranches d'âges: 0-14 ans (-23%), 15-29 ans (-15%), 30-44 ans (-13%), 45-59 ans (-17%), 60-74 ans (-6%). Une augmentation est toutefois enregistrée chez les 75 ans et plus (+16%). Le taux d'incidence le plus bas est relevé chez les plus jeunes, les 0-14 ans (751) et le plus élevé, chez les 30-44 ans (1 318).