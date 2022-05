Au Luxembourg: «Le Covid a renforcé la sécurité et la santé au travail»

C'est un «bon côté» de la pandémie. L'application de la réglementation relative à la protection de la sécurité et de la santé au travail a été renforcée en 2021. C'est ce que constate l'Inspection du travail et des mines (ITM) dans son rapport annuel, présenté ce mardi matin.

«Beaucoup d'entreprises ont pris conscience qu'elles pouvaient prendre des mesures, au-delà d'une prévention normale, explique Marco Boly, directeur de l'ITM. Elles ont été confrontées à l'impact de l'absence de leurs salariés, touchés par le Covid. Au Luxembourg, 15 000 sociétés ont entre 1 et 5 salariés. S'il y a deux absents, elles perdent 50% de leur force de frappe». Marco Boly estime que le coronavirus a fait prendre conscience aux employeurs qu'il est «valorisant» de faire attention à la santé et à la sécurité dans leurs entreprises.

Le salaire minimum souvent bafoué

En 2021, environ 27 000 accidents du travail ont été recensés. Afin de faire baisser ce chiffre, le directeur de l'ITM insiste sur la prévention. «Tous les accidents peuvent être évités, estime-t-il. Cela doit passer par un échange entre le patron et les salariés. Le premier peut prendre des mesures, les seconds peuvent en demander. Ensuite, il faut que l'entreprise garantisse ses obligations et que les salariés les respectent».

En termes de prévention, l'ITM a effectué l'an dernier 8 511 contrôles (en plus des 2 874 contrôles Covid). Le commerce et la construction restent les branches les plus concernées. De plus, la majorité des inspections (5 509 contrôles) ont porté sur le travail détaché. «Une ribambelle d'entreprises établies hors du Grand-Duché ne respectent pas le niveau de nos salaires minimums , déplore Marco Boly. Elles commettent l'infraction de payer leurs salariés en fonction des règles de leur pays».