En Chine : Le Covid a tué au moins 60 000 personnes en un mois

Après trois années de restrictions parmi les plus draconiennes au monde, la Chine a brutalement levé début décembre l'essentiel de ses mesures sanitaires contre le coronavirus. Le nombre de malades a connu dans la foulée une forte croissance. Des hôpitaux se retrouvent submergés de patients âgés et des crématoriums apparaissent dépassés par l'afflux de corps. À rebours de la situation observée sur le terrain, seule une poignée de décès avaient été jusque-là rapportés par les autorités. Pékin avait par ailleurs revu en décembre sa méthodologie pour la comptabilité des morts du Covid.

Premier bilan non exhaustif

Samedi, les autorités sanitaires ont dévoilé leur premier bilan non exhaustif de l'épidémie, depuis la levée des restrictions sanitaires le mois dernier. «Entre le 8 décembre 2022 et le 12 janvier 2023, un total de 59 938 [décès] a été recensé» dans les établissements médicaux du pays, a indiqué devant la presse une responsable des autorités sanitaires, Jiao Yahui. Parmi ces décès, 5 503 ont été causés directement par une insuffisance respiratoire liée au Covid-19, a précisé cette responsable. En outre, 54 435 décès sont dus à des maladies sous-jacentes associées au Covid, selon la même source.

Ce bilan, qui ne tient pas compte des décès survenus en dehors du système hospitalier, est sans doute sous-évalué. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait exprimé ses doutes à plusieurs reprises concernant les données épidémiologistes de Pékin. «Nous continuons à demander à la Chine des données plus rapides, régulières et fiables sur les hospitalisations et les décès, ainsi qu'un séquençage du virus plus complet et en temps réel», avait insisté le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Pékin avait fustigé ces critiques et appelé l'OMS à adopter une position «impartiale» sur le Covid.