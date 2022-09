Au Luxembourg : Le Covid à un niveau stable, deux nouveaux décès

Contaminés à l'étranger

Avec tout ça, le taux d'incidence du virus augmente légèrement, passant de 116 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours à 120. Ce chiffre augmente d'ailleurs dans la plupart des tranches d'âge, surtout les 30-34 ans (+35%) et les 60-74 ans (+29%), mais baisse chez les 45-59 ans (-7%) et les 75 ans et plus (-39%). Le taux d'incidence le plus faible est enregistré chez les 0-14 ans (96) et le plus élevé chez les 30-44 ans (230).