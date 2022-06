Pandémie : Le Covid continue à reculer au Luxembourg

LUXEMBOURG – Moins de cas, moins d'hospitalisations, moins d'infections actives, taux d'incidence plus faible… La pandémie de coronavirus continue à reculer au Grand-Duché.

Au final, le nombre d'infections actives n'est plus que de 3 302 au 29 mai, contre 4 849 une semaine plus tôt. La moyenne d'âge des personnes positives s'élève à 42,4 ans. Moins de cas, c'est moins de patients pris en charge à l'hôpital. Ainsi, six nouvelles admissions en soins normaux ont été dénombrées la semaine dernière, contre douze la semaine d'avant. Il ne reste qu'un patient en soins intensifs, contre deux une semaine plus tôt. En moyenne, les personnes hospitalisées ont 63 ans. Deux décès, sur la semaine, restent à déplorer. Là encore, les victimes avaient en moyenne 63 ans.

Le virus moins présent dans les eaux usées

Le taux d'incidence du virus baisse lui de 291 à 182 cas pour 100 000 habitants sur les sept jours et est en baisse dans toutes les catégories d'âge, notamment chez les plus jeunes, que ce soit les 0-14 ans (-55%) ou les 15-29 ans (-43%). Le taux le plus faible est enregistré chez les 60-74 ans (180), le plus élevé chez les 30-44 ans (282). La famille reste la source la plus fréquente d'infections (28%) devant les voyages à l'étranger (17%) et le travail (10%).