Bilan hebdomadaire: Le covid continue son recul au Luxembourg

Au final, dimanche, le Luxembourg comptait encore 11 832 infections actives, contre 14 550 une semaine plus tôt. Ce qui fait un taux d'incidence en baisse, passant de 972 cas pour 100 000 habitants à 851. Ce taux d'incidence baisse surtout chez les 0-14 ans, qui étaient en vacances scolaires (-24%) et chez les 45-59 ans (-14%). Il est au plus bas chez les plus jeunes (635 cas) et au plus haut chez les plus de 75 ans (1 237). Le taux de positivité des tests, qui ont été moins nombreux, a lui un tout petit peu augmenté, passant de 34,7% à 35,2%.