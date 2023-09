La famille Omicron ne fait pas paniquer le Luxembourg

Si le Covid reste présent, il est peu probable que l'hiver prochain ressemble aux pires hivers de la pandémie. Pexels

«Pour le moment, nos infectiologues ne sont pas inquiets par rapport aux nouveaux variants» du coronavirus, glisse à L'essentiel une porte-parole du Centre hospitalier de Luxembourg. Même s'il fait encore chaud, la saison froide approche et avec elle le regain éventuel du Covid, la pandémie qui avait mis le pays et le monde à l'arrêt. Interrogé par L'essentiel, le Dr Gérard Schockmel, infectiologue aux hôpitaux Schuman, ne se montre pas particulièrement inquiet.

«Il y a, comme pour la grippe, un vaccin adapté, actualisé», explique le spécialiste. «Il devrait être disponible dès septembre dans certains pays». Ce vaccin destiné à des doses «boosters» est basé sur le variant XBB.1.5, qui «n'est pas celui qui circule» en ce moment chez nous. Mais «ce nouveau booster couvre les variants qui circulent, EG.5.1 et FL.1.5.1». Un autre variant, baptisé BA.2.86, a été placé «sous observation» par l'Organisation mondiale de la santé, mais, selon le Dr Schockmel, il est «moins apte à infecter» les populations que les variants qui circulaient aux pires moments de la pandémie.

«On ne va pas revenir en arrière»

De plus, tous ces variants sont issus de la même famille Omicron, qui ne se montre pas particulièrement virulente. La situation est «quand même beaucoup plus confortable» aujourd'hui qu'au pire de la pandémie et «on ne va pas revenir en arrière», rassure le Dr Schockmel. «Les gens ont été vaccinés, infectés, on n'est pas, comme au départ de la pandémie, sans aucune immunité», explique-t-il. «Même si un sous-variant ou une mutation infecte les anticorps, nous disposons aussi de l'immunité cellulaire, c'est une double protection».

La question d'une nouvelle campagne de vaccination va toutefois se poser, pour mettre la protection vaccinale au goût du jour. Le Conseil supérieur des maladies infectieuses doit se réunir courant septembre pour émettre un avis sur la question. «Pour les personnes très immunodéprimées, on peut imaginer une vaccination dès septembre, si le booster est disponible, et une autre en décembre. Pour les personnes d'un certain âge, ou moins immunodéprimées, une dose de vaccin en décembre offrirait une protection optimale en janvier, février et mars, les mois les plus difficiles». Pour les autres, tout dépend, au cas par cas, de la situation de chacun. Idem pour le cumul de ce vaccin Covid avec celui de la grippe. Une discussion avec le médecin de famille, qui connaît votre situation, s'imposera pour être sûr de savoir quoi faire.

Si le Luxembourg ne panique donc pas, il reste vigilant. «La situation évolue toujours», pointe le Dr Schockmel. «Si un variant totalement différent, d'une autre famille, arrive, on peut avoir une mauvaise surprise. Ça peut arriver dans trois ans, comme ça peut peut-être ne jamais arriver», pointe le Dr Schockmel. Au CHL, en tout cas, on est prêt à ressortir l'artillerie lourde. «En cas d'un éventuel nouveau pic de l'épidémie pendant l'hiver, les équipes médico-soignantes sont prêtes à prendre en charge les patients. Les procédures et les protocoles de prise en charge restent inchangés et peuvent à tout moment être réappliqués».

Êtes-vous encore inquiet du Covid? Non, le pire est bel et bien derrière nous. Oui, on ne sait jamais comment un virus peut évoluer. Je ne me pose pas la question.