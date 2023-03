Pandémie: Quelle est l'origine du Covid? Plusieurs experts luxembourgeois répondent

«Une hypothèse n'exclut pas l'autre», affirme Paul Wilmes, ex-membre de la Task Force Covid et professeur en écologie des systèmes à l'Uni. «L'origine est très probablement un réservoir animal, comme une chauve-souris dans une mine. Et il est possible que, par la suite, le virus, isolé en laboratoire, se soit échappé et qu'il se soit réintroduit chez l'homme». Mais «il n'y a pas beaucoup de certitudes pour le moment sur cette question».