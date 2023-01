Au Luxembourg : Le Covid et la grippe continuent de reculer

Mauvaise nouvelle, toutefois: cinq nouveaux décès liés au Covid sont à déplorer la semaine dernière. Les victimes avaient en moyenne 74 ans. Dans les hôpitaux, douze patients ont été admis en soins normaux, contre 21 la semaine d'avant. Aucun lit n'est occupé en soins intensifs, précise le ministère de la Santé. Le pays compte par ailleurs 474 937 résidents disposant d'un schéma vaccinal complet, soit 79% de la population de 5 ans et plus.

La grippe, elle, semble de plus en plus derrière nous et «la tendance à la baisse des trois dernières semaines se confirme», note le ministère. En effet, le nombre de cas confirmés de grippe chute de 192 à 144, soit une baisse de 25% d'une semaine à l'autre. Il y a un mois, le pays avait compté plus de 2 500 cas de grippe et 1 656 patients Covid en une semaine.