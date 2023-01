Au Luxembourg : Le Covid et la grippe en net recul pendant les fêtes

LUXEMBOURG – Les épidémies de coronavirus et de grippe ont très nettement reculé la semaine dernière, selon les chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé. Six décès liés au Covid sont toutefois à déplorer.

Six décès liés au Covid-19 sont toutefois à déplorer, précise le ministère. Les victimes avaient, en moyenne, 77 ans. Dans les hôpitaux, 30 nouvelles admissions ont été faites en soins normaux, contre 38 la semaine précédente et deux lits sont occupés en soins intensifs. La moyenne d'âge des patients hospitalisés est de 66 ans.

-65% pour la grippe

Dans le même temps, les vacances ont mis la vaccination quasiment à l'arrêt, avec une seule première dose, une seule deuxième dose et une seule troisième dose administrées. 67 personnes ont reçu leur deuxième dose complémentaire par rapport à un schéma vaccinal complet. En tout, près de 1,3 million d'injections de vaccin ont été effectuées au Luxembourg depuis le début de la pandémie et 79% de la population âgée de 5 ans et plus dispose d'un schéma vaccinal complet, soit 474 899 personnes.