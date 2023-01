Au Luxembourg: Le Covid et la grippe ont commencé l'année en fort recul

Le Covid et la grippe ont continué à reculer lors de la semaine du 2 au 8 janvier, comme la semaine précédente, selon les chiffres publiés ce jeudi par le ministère de la Santé. La deuxième semaine des vacances de Noël a été marquée par 568 cas de Covid, contre 777 la semaine d'avant, soit une baisse de 26,9%. Pour mémoire, à la mi-décembre, le Grand-Duché comptait encore plus de 2 500 cas hebdomadaires. En plus des 568 nouveaux cas, le ministère relève 431 réinfections, contre 499 la semaine d'avant. Le taux de positivité des tests est repassé sous les 10%, à 9,76%.