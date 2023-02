Au Luxembourg : Le Covid et la grippe rebondissent

Après plusieurs semaines de fort recul, depuis les vacances de Noël, les épidémies de Covid et de grippe sont reparties à la hausse, lors de la semaine du 23 au 29 janvier, restant toutefois loin des niveaux du mois de décembre, selon les chiffres publiés vendredi par le ministère de la Santé. Le nombre de cas de Covid a ainsi augmenté de 14,5% par rapport à la semaine précédente, pour atteindre 630 cas, contre 550. Sur ce total, plus de la moitié (52,5%) sont des réinfections, des personnes déjà infectées précédemment et qui attrapent de nouveau le Covid.