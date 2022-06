Wimbledon: Le Covid fait deux victimes de marque. Cluster en vue?

La déception est énorme pour lui et la perte brutale pour le tournoi. Sérieux prétendant au titre à Wimbledon après ses récents sacres du côté de Stuttgart et au Queen’s, Matteo Berrettini, 11e joueur mondial, a annoncé mardi midi son forfait une poignée d’heures avant son entrée en lice face au Chilien Cristian Garin à Church Road. L’Italien de 26 ans, qui s’était incliné en finale de l’édition 2021 contre Novak Djokovic, est victime du coronavirus.

«J’ai le cœur brisé d’annoncer que je dois me retirer de Wimbledon suite à un test positif au Covid-19, a-t-il écrit sur son compte Instagram. J’ai eu des symptômes de la grippe et été isolé ces derniers jours. Même si ces symptômes ne sont pas sévères, j’ai décidé qu’il était important de faire un nouveau test ce matin (ndlr: mardi) afin de préserver et protéger la santé de mes collègues ainsi que celle des personnes impliquées dans le tournoi».