Le Covid revient pour gâcher les vacances d'été

La France commence à s’inquiéter. En effet, le Covid a fait son grand retour dans la liste des dix diagnostics les plus fréquents chez SOS médecins. Fortes fièvres, maux de gorge, fatigue, courbatures… le virus se rappelle à notre bon souvenir cet été, en particulier dans les Pays de la Loire et en Normandie, raconte jeudi Le Parisien. En cause: l’arrivée d’un nouveau variant: EG.5.1, surnommé Eris, du nom de la déesse grecque de la discorde.