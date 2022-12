Au Luxembourg : Le Covid surtout présent chez les plus âgés

Et c'est justement chez les résidents les plus âgés que le virus est le plus présent, selon ce bilan. Le taux d'incidence global est de 223 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours, contre 188 la semaine précédente. En ajoutant les réinfections, le taux d’incidence est de 379 cas. Chez les 90 ans et plus, ce taux passe à 828 cas. Chez les 85-89 ans, il est à 621. À l'opposé, le taux d'incidence le plus faible est enregistré chez les plus jeunes, les 0-4 ans (95 cas).