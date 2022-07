Démocratie au Luxembourg: La santé, thème le plus plébiscité des pétitionnaires

Nouveau site

L’année a été marquée par un nouveau site pour les pétitions. «Il est séparé de celui de la Chambre et il donne davantage de visibilité aux textes», selon Fernand Etgen. «Le nouveau site est plus attractif et il est plus simple au niveau des langues, puisqu’il est possible de le lire dans les trois langues administratives du pays», se réjouit Nancy Arendt.