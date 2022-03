Education au Luxembourg – Le Covid va-t-il booster l'école à la maison?

Éducation au Luxembourg : Le Covid va-t-il booster l'école à la maison?

LUXEMBOURG - L'école à la maison n'a pas bénéficié d'un effet Covid en 2019/2020, selon le ministère de l'Éducation. Sera-ce différent pour cette rentrée?

Pour rappel, les parents qui veulent franchir le pas doivent informer leur commune. Un inspecteur d'arrondissement procédera ensuite à un suivi régulier. «J'ai entendu dire par une famille que selon leur inspecteur, il y a eu beaucoup plus de demandes cette année», confie-t-elle. En cette rentrée scolaire, les élèves qui suivront un enseignement à domicile seront-ils donc plus nombreux en raison du Covid? Il est trop tôt pour le dire, puisque le ministère de l'Éducation ne dispose pas encore de données. Mais les chiffres du ministère pour l'année scolaire 2019/2020 montrent que l'école à la maison n'a pas bénéficié d'un effet Covid.

«Rassurés»

Le couple explique avoir fait le choix de l'enseignement à domicile pour «préserver la curiosité et le désir d'apprendre» de leur fils, et pour sortir du système de notes, «pas vraiment utile». «Il n'y a pas de journée type et pas vraiment d'horaires, explique Catherine. Nous proposons un programme d'apprentissage à notre fils, et il décide ce qu'il veut faire, en fonction de ce qui l'intéresse».