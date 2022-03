Covid au Luxembourg : Le CovidCheck peut être refusé malgré une infection

LUXEMBOURG - De nombreux frontaliers sont dans l'incapacité d'obtenir un certificat de rétablissement après avoir été infectés par le virus. Explications.

Depuis quelques semaines, de nombreux frontaliers français - mais aussi belges et allemands - sont confrontés à une situation quasi inextricable pour pouvoir venir travailler au Luxembourg. Il s'agit de personnes qui ont eu leurs deux doses de vaccin et qui ont ensuite été infectées par le Covid. Logiquement, une fois guéries, elles ont droit à un certificat de rétablissement reconnu par l'application CovidCheck au Luxembourg. Celui-ci reste valable entre le 11e et le 180e jour après la date du résultat du test PCR positif, indique le site covid19.public.lu.