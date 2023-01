Drame : Le crash de l'avion au Népal filmé en direct par un passager

Sur les images, on voit d’abord la ville de Pokhara en contrebas. Sonu Jaiswal se filme ensuite avec ses amis avant que l’avion ne tourne subitement à gauche. On entend alors des hurlements et l’appareil s’écrase et s’enflamme quelques secondes plus tard.