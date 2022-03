Germanwings : Le crash «laissera des traces pour toujours»

Le patron du groupe aérien allemand Lufthansa, Carsten Spohr, s'est exprimé mercredi sur le crash de l'A320 de Germanwings, fin mars en France, devant les actionnaires réunis à Hambourg.

Quelque 2 000 actionnaires assistent à l'assemblée générale. Ils peuvent laisser des messages sur un livre de condoléances installé bien en vue dans le centre des congrès de Hambourg, à côté d'un parterre de lumignons. M. Spohr a promis que Lufthansa ferait tout ce qui est en son pouvoir pour «assister et aider» les proches des victimes. «Ce n'est pas seulement notre devoir, c'est aussi un besoin que nous ressentons», a-t-il expliqué. Le groupe veut également «faire évoluer (ses) structures de sécurité», a dit le patron.

En dépit du choc provoqué par la «tragédie», «nous devons et nous allons continuer», a encore martelé M. Spohr, avant de présenter aux actionnaires un bilan de l'année 2014 - peu glorieuse pour le groupe, confronté à une baisse de ses résultats et de nombreuses grèves de ses pilotes - et ses plans pour contre-attaquer.