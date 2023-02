Europe : Le crime organisé, «menace aussi forte que le terrorisme»

«Aujourd'hui la menace à laquelle nos sociétés font face de la part du crime organisé est aussi forte que la menace terroriste. Nous devons la combattre avec la même énergie, le même engagement et la même détermination», a déclaré la commissaire suédoise lors d'une conférence de presse aux côtés de la ministre belge de l'Intérieur, Annelies Verlinden.

En Suède, «90 attaques à la bombe et 388 fusillades ont eu lieu l'année dernière, faisant 61 morts», a souligné la commissaire, précisant que le "trafic de drogue est plus ou moins derrière tout cela". Ce pays scandinave, qui exerce la présidence semestrielle du Conseil de l'UE, a fait de la lutte contre la criminalité organisée l'une des priorités de cette présidence.

Le Luxembourg prend le problème au sérieux

Mme Johansson a rappelé qu'en Belgique le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a été menacé par des groupes criminels, de même qu'aux Pays-Bas le Premier ministre Mark Rutte et la «royauté». Le Luxembourg n'est, lui, pas directement touché par la violence de ses mafias, même si les drogues importées proviennent de ces réseaux. Les autorités avaient indiqué à L'essentiel prendre le sujet au sérieux.

Près de 110 tonnes de cocaïne ont été saisies dans le port d'Anvers en 2022, et le trafic génère une criminalité de plus en plus violente dans la ville flamande. Une fillette de 11 ans a été tuée le 9 janvier lorsque la façade de sa maison a été la cible de coups de feu à l'«arme de guerre».