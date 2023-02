Politique au Luxembourg: Le CSV a désigné son champion, Luc Frieden

«Je suis content et impressionné que mon parti m’ait choisi pour guider les élections d’octobre», a déclaré mercredi Luc Frieden, au moment où le CSV venait de le désigner tête de liste nationale pour les élections législatives du 8 octobre. Le Conseil national du parti a validé ce nom «à l’unanimité», ont tenu à préciser les deux coprésidents Claude Wiseler et Elisabeth Margue. Le «choix d’expérience» qu’ils ont loué doit encore être formellement entériné lors du congrès du 25 mars à Ettelbruck.

Luc Frieden revient donc aux affaires dix ans après avoir quitté la politique. Il avait occupé les fonctions de ministre de la Justice et des Finances lorsque Jean-Claude Juncker était Premier ministre, jusqu’en 2013. Il est désormais président de la Chambre de commerce, mais il a promis de «quitter tous les mandats et fonctions ces prochaines semaines». «Je veux me concentrer pleinement à ma tâche», dit celui qui est apparu plutôt détendu, sans cravate, en sous-pull et veste de costume