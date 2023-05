Au Luxembourg: Le CSV attaque la politique de santé du gouvernement

Le CSV a mis en cause mardi la politique de santé du gouvernement et de la ministre LSAP Paulette Lenert. Ciblant la loi sur la médecine ambulatoire, le parti chrétien social dénonce «l'interdiction que des IRM et autres appareils soient installés dans des cabinets privés de médecins», indique le député Claude Wiseler qui souligne que le Conseil d'État dans un avis publié mardi dernier a jugé l'interdiction «anticonstitutionnelle sauf justification», poursuit Claude Wiseler.