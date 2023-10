Politique au Luxembourg: Le CSV de Luc Frieden acte son union avec le DP

C’est une coalition entre le CSV et le DP qui se profile. Vingt-quatre heures après les élections législatives de dimanche, le parti chrétien-social de Luc Frieden, dont les têtes pensantes se réunissaient lundi soir, a choisi de négocier avec les libéraux pour former le prochain gouvernement. «Cela conduirait à une majorité forte au Parlement, avec 35 sur 60. Deuxièmement, le comité national est d’avis que c’est entre le CSV et le DP qu’il y a le plus de cohérence entre les programmes», a détaillé l’ancien ministre.