Le CSV et le DP se trouvent «beaucoup de convergence»

Xavier Bettel, Luc Frieden et Claude Wiseler se trouvent de nombreux points communs au niveau programmatique.

«C’est une ambiance constructive, il y a surtout la volonté commune d’aboutir à une politique cohérente», a lancé Luc Frieden, formateur du futur gouvernement, vendredi depuis le château de Senningen. Le CSV et le DP avancent bien dans leurs discussions en vue de rédiger un programme de coalition. La tête de liste CSV aux législatives du 8 octobre a même insisté sur «une amitié qui existait avant (avec Xavier Bettel) et qui permet aussi d’avancer plus rapidement».