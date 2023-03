Politique au Luxembourg: Le CSV «ne mise pas tout sur Luc Frieden aux élections»

«Nous avons renouvelé nos visages dans les communes. La dernière fois, le CSJ, notre section de jeunes, a fait élire une quarantaine de candidats», plaide Elisabeth Margue, elle-même députée, élue dans la capitale et coprésidente du parti. Elle cite d’autres figures, comme Vincent Reding (bourgmestre de Weiler-la-Tour), Serge Wilmes (échevin dans la capitale) et Christian Weiss (échevin à Esch). Le CSV «ne mise pas tout sur Luc Frieden aux élections. Il faut bien un leader, mais il s’appuiera sur le travail des plus jeunes et il est attaché à ce renouveau».