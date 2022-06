Sondage au Luxembourg : Le CSV s'effondre par rapport aux élections, la coalition se renforce

LUXEMBOURG – Si les élections législatives devaient avoir lieu ce dimanche, la coalition gagnerait un siège par rapport au dernier scrutin, et le CSV en perdrait cinq, selon un sondage publié mercredi soir.

Le CSV ne décrocherait que 16 députés, si les élections avaient lieu dimanche prochain. Actuellement, le parti chrétien-social, au pouvoir quasiment sans interruption de la fin de la guerre à 2013, compte 21 élus. Ces 16 sièges continueraient à faire du mouvement de Claude Wiseler le plus représenté à la Chambre, mais compliqueraient la tâche pour revenir, éventuellement, dans la majorité. Le CSV rebondit toutefois par rapport à la dernière vague du sondage «Sonndesfro» de RTL et du Wort, puisqu'il ne décrochait que 15 députés dans les intentions de vote mesurées en novembre 2021.

La coalition au pouvoir, elle, serait renforcée par rapport au scrutin de 2018, passant d'une courte majorité de 31 députés (sur 60) à 32 élus. Le LSAP, tiré par Paulette Lenert et Jean Asselborn, toujours les personnalités politiques les plus populaires du pays, serait le grand gagnant avec 12 sièges, contre 10 actuellement. Un score identique à celui du DP du Premier ministre Xavier Bettel, qui reste à 12 comme aux dernières élections. Le sondage précédent ne lui donnait que 9 élus. Le troisième larron de la coalition, Déi Gréng, sort du sondage de ce mercredi avec 8 députés virtuels, un de moins que dans les urnes en 2018 et un chiffre stable dans tous les sondages depuis juin 2020.