Au Luxembourg : Le CSV veut augmenter les impôts sur les très gros salaires

LUXEMBOURG – Le président du CSV, Claude Wiseler, a indiqué ce lundi, que son parti comptait augmenter les impôts de ceux qui gagnent plus de 500 000 euros par an.

Au Luxembourg, le salaire médian se situe autour de 65 000 euros par an, selon des chiffres du Statec en 2021. Ce qui signifie qu'il y a autant de personnes qui gagnent moins que de travailleurs qui gagnent plus. Et certains gagnent même beaucoup plus. Jusqu'à 500 000 euros annuels. Ils seraient environ 800 dans ce cas, soit 0,2% des salariés du pays. Et sans doute un peu plus si on considère l'ensemble des revenus d'un ménage.