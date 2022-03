Le CTM fête ses 30 ans et la fin du printemps

MANTERNACH - Le Centre thérapeutique pour toxicomanes à Manternach (CTM) célèbre en ce moment ses trente années d'existence.

Fondé en 1980, le CTM permet aux toxicomanes de sortir de la drogue, via des cures de désintoxication mais aussi et surtout en les aidant à se réinsérer socialement et professionnellement.