Romance : Le cœur de Dua Lipa battrait pour Jack Harlow

La chanteuse et le rappeur se seraient énormémenrt rapprochés ces dernières semaines.

Dua Lipa reste assez discrète sur ses histoires d'amour: la jeune femme - qui fêtera ses 28 ans en 2023 - a notammment connu une relation tumultueuse et intermittente avec le chef britannique Isaac Carew de 2013 à 2019.

Dua Lipa ne serait plus un cœur à prendre. C'est du moins ce que Page Six croit savoir: le site américain a indiqué mardi que la chanteuse sortirait avec le rappeur. Ce dernier aurait contacté par Facetime l'interprète de «New Rules» au début de l'année pour savoir s'il pouvait utiliser son nom pour un de ses titres (qui figure sur son album «Come Home the Kids Miss You»).