Le cyclisme luxembourgeois assuré de deux places aux JO

Le Luxembourg a terminé à la 34e place chez les hommes et à la 25e place chez les femmes et est donc certain d'avoir un représentant dans les deux courses en ligne, les 3 et 4 août à Paris. La Fédération du sport cycliste luxembourgeois (FSCL) devrait aussi obtenir une place pour le contre-la-montre féminin qui se tien-dra le 27 juillet, mais d'autres critères doivent être examinés par l'UCI. «On espérait deux places pour la course en ligne chez les dames, mais Christine Majerus a été malade et comme son rôle a changé dans son équipe elle a marqué moins de points», détaille Christian Helmig, le directeur technique national.