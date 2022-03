Madagascar : Le cyclone Batsirai a fait au moins 80 morts

Mercredi, le bilan du cyclone Batsirai a été revu à la hausse pour l’île de Madagascar avec plus de 94 000 sinistrés et au moins 80 victimes.

Mercredi matin, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), qui compile les éléments remontés depuis les régions les plus touchées, notamment sur la côte orientale de l’île de l’océan Indien, a annoncé que le nombre de morts était passé de 21 à 30 la veille au soir, puis à 80 mercredi après-midi.

Cet organisme public recense aussi plus de 94 000 sinistrés et près de 60 000 déplacés, alors que nombreuses ONG et agences de l’ONU ont commencé à déployer des ressources et des équipes pour venir en aide aux victimes de ces pluies diluviennes et vents extrêmement forts.