Océan Indien : Le cyclone Emnati se dirige vers La Réunion

Deux semaines après Batsirai, qui a fait douze blessés sur l’île, un autre cyclone devrait passer à environ 300 km du département français dimanche soir.

S’il poursuit sa trajectoire actuelle, Emnati devrait se situer au plus près de l’île dimanche dans la soirée et passer à environ 300 km au nord de l’île, indique la préfecture. Le cyclone se trouve actuellement à 655 km au nord-est de cette île de l’océan Indien et progresse vers l’ouest à une vitesse de 19 km/h. Dans la nuit de dimanche à lundi et durant la journée de lundi, les vents pourraient dépasser les 120 km/h sur le littoral et les 140 km/h dans l’intérieur de l’île, où de fortes pluies pourraient s’abattre.