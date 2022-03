Le Dakar aurait pu éviter la mort de son motard

Un concurrent français, participant pour la première fois au rallye-raid, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, trois jours après que l'organisation a constaté sa disparition.

Terry, 49 ans, a été retrouvé sans vie à 02h10 (06h10 heure luxembourgeoise) mercredi à une quinzaine de mètres de sa moto et à 300 m de la piste empruntée lors de la 2e étape, entre Santa Rosa et Puerto Madryn (sud-est), a indiqué mercredi la direction de course dans un communiqué.

Selon la direction de course, Pascal Terry, a été retrouvé "dans un endroit très difficile d'accès au milieu d'une végétation très dense type maquis. Il avait retiré son casque et s'était abrité à l'ombre, disposant de nourriture et d'eau, retrouvées près de lui". Selon le récit des événements transmis par ASO (Amaury Sport Organisation), organisateur de l'épreuve, le grand Normand, dossard 192, n'avait plus donné signe de vie depuis dimanche.