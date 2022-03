Visite en Afrique du Sud : Le dalaï-lama a un problème de visa

Le chef spirituel ne se rendra finalement pas à un sommet des prix Nobel de la paix. Les autorités sud-africaines lui ont refusé de lui accorder un visa, pour ne pas froisser la Chine.

Soucieuse de ne pas compromettre ses bonnes relations politiques et économiques avec la Chine, l'Afrique du Sud ne comptait pas accorder de visa au dalaï-lama. La nation arc-en-ciel «ne serait pas en mesure d'accorder ce visa parce que cela perturberait les relations entre la Chine et l'Afrique du Sud», avait indiqué plus tôt un porte-parole du chef spirituel.