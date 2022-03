Le dalaï lama ne cherche pas l’indépendance du Tibet

Le chef spirituel tibétain veut reprendre un dialogue avec la Chine. Et cet apôtre de la non-violence fait tout pour être conciliant. Alors que Pékin parle de «lutte à mort».

"Nos deux camps doivent se rendre compte que nous devons vivre côte à côte et nous parler", a répondu Tenzin Taklha, l'un des plus proches collaborateurs du chef spirituel tibétain. (Photo afp)

Cet appel à rouvrir des négociations sur une éventuelle autonomie (et non pas indépendance) du Tibet intervient le jour où la Chine affirme avoir engagé une "lutte à mort" dans cette région. Le Premier ministre Wen Jiabao a même assuré avoir "les preuves" que les émeutes à Lhassa avaient été "fomentées et organisées par la «clique du dalaï lama»" pour "saboter les jeux Olympiques".

"Nos deux camps doivent se rendre compte que nous devons vivre côte à côte et nous parler", a répondu Tenzin Taklha, l'un des plus proches collaborateurs du chef spirituel tibétain, lequel vit en exil à Dharamsala, dans le nord de l'Inde, depuis 1959. "Sa Sainteté est engagée à dialoguer avec les Chinois", a-t-il lancé.

Confronté au plus grand mouvement tibétain depuis deux décennies, la célébrissime et unique figure de la cause tibétaine est ambivalent face à la Chine: il ne cesse de dénoncer le "régime de la terreur" chinois, tout en plaidant pour que "Tibétains et Chinois vivent côte à côte, en harmonie". Il refuse aussi d'appeler au boycottage des JO que Pékin "mérite", selon lui, d'accueillir.