Handball : Le Danemark, champion du monde pour la troisième fois consécutive

La septième couronne attendra. Les Bleus sont tombés sur plus forts en finale du Mondial de hand, battus dimanche à Stockholm (34-29) par le Danemark qui, après avoir fait la course en tête de bout en bout, s'offre un triplé inédit. La capitale suédoise semble en quelque sorte maudite pour le handball français. Mauvais clin d'œil de l'histoire, c'est déjà là, juste à côté de la Tele 2 Arena où les Français ont subi la loi du Danemark, que les pionniers de 1993 s'étaient inclinés en finale du Mondial (contre la Russie).

La défaite de dimanche soir aura probablement un goût différent pour les Bleus 2023, qui cherchaient l'or et rien d'autre en terre suédoise un an et demi après avoir conquis le titre olympique à Tokyo, face à ces mêmes Danois (25-23). Mais, après leurs titres de 2019 et 2021, les Scandinaves ont pris leur revanche pour écrire l'histoire avec un triplé mondial qui n'avait jamais été réalisé. Les Bleus étaient passés à deux reprises à côté de cette marque (2009 et 2011 puis 2015 et 2017) du temps des "Experts", qui attendent donc leurs successeurs au palmarès du Mondial.