Crise énergétique : Le Danemark réduit drastiquement les taxes sur l'électricité

Conformément à ce qu'avait annoncé le gouvernement danois dès la semaine dernière, ce plan inclut également des plafonnements des factures d'électricité, de gaz et de chauffage, avec un système de report de paiements au-delà d'un certain montant.

Ce rabais fiscal doit coûter environ 3,5 milliards de couronnes (470 millions d'euros) aux finances publiques, selon la présentation du plan publiée vendredi. Les allocations familiales auront, elles, droit à un coup de pouce unique de 660 couronnes payé en janvier. À l'approche d'élections prévues au plus tard d'ici juin, le plan a été approuvé par une large majorité incluant les sociaux-démocrates de la Première ministre Mette Frederiksen et ses trois partis de gauche alliés au Parlement, mais aussi par une large parti de l'opposition de droite.

Privée en partie de gaz russe en raison de la guerre en Ukraine et avec un marché de l'électricité déjà sous tensions avant le début du conflit, l'Europe se prépare à un hiver tendu d'un point de vue énergétique dans de nombreux pays. Les prix de gros sur le marché de l'électricité et du gaz ont plus que quintuplé sur un an dans la plupart des pays du Vieux Continent. Avant même cette crise, le Danemark était déjà le pays de l'UE où le courant était le plus cher pour les consommateurs.